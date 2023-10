Israël en guerre : le président égyptien propose de déplacer les habitants de Gaza dans le Néguev

Abdel Fattah Al-Sissi, le président égyptien, s’est opposé aujourd’hui à un déplacement de la population palestinienne dans le désert du Sinaï, affirmant que cette idée pourrait entrainer l’Égypte « dans une guerre contre Israël« . Il a plutôt proposé de déplacer les palestiniens dans le désert du Néguev.

« S’il est question de déplacer les palestiniens de Gaza, pourquoi ne pas les transférer dans le Néguev jusqu’à ce que les groupes armés de Gaza, tels que le Hamas et le Jihad islamique, soient éliminés ? », a déclaré le dirigeant égyptien.

Abdel Fattah Al-Sissi a aussi voulu faire le point sur la situation à Rafah, indiquant que « le poste-frontière de Rafah » n’est pas fermé et que ce sont « les bombardements israéliens » qui bloquent l’aide humanitaire à l’entrée du passage.

La question de l’évacuation des habitants de Gaza se complique dans la région du Moyen-Orient. Hier, le roi Abdallah II de Jordanie a mis en garde contre toute tentative de pousser des réfugiés palestiniens vers l’Égypte ou la Jordanie, ajoutant que la situation humanitaire doit être réglée à l’intérieur de Gaza et de la Cisjordanie.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 100 civils israéliens dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités