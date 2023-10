Israël en guerre : les États-Unis sanctionnent financièrement des membres du Hamas

Le département américain du Trésor a annoncé aujourd’hui, dans un communiqué, qu’il a imposé une série de sanctions financières à des « membres-clés du Hamas » mais aussi à des agents ou des personnes qui sont installés à Gaza et dans des pays étrangers comme la Turquie ou le Soudan, qui participent au financement du groupe terroriste palestinien.

« À la suite de l’action d’aujourd’hui, tous les biens et intérêts dans les biens des personnes désignées qui se trouvent aux États-Unis ou en possession ou sous le contrôle de personnes américaines sont bloqués et doivent être signalés au Bureau de contrôle des avoirs étrangers », affirme le Trésor américain dans son communiqué.

Le Trésor américain a également ajouté qu’à ce jour, « il a ciblé près de 1 000 individus et entités liés au terrorisme et au financement du terrorisme par le régime iranien et ses mandataires, notamment le Hamas, le Hezbollah et d’autres groupes terroristes alignés sur l’Iran dans la région ».

Cette décision du département américain du Trésor fait suite à l’attaque terroriste sanglante du Hamas sur le sol israélien, qui a eu lieu il y a une semaine et qui a déclenché la guerre entre Israël et le groupe terroriste palestinien. Depuis le début de cette guerre, les États-Unis affichent un soutien sans faille à l’État hébreu.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 100 civils israéliens dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités