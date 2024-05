Israël en guerre : le congrès américain envisage d’adopter des sanctions contre la CPI

Selon des informations rapportées par I24NEWS, des membres du Congrès américain prépareraient une législation bipartite qui imposerait des sanctions à Karim Khan, le procureur général de la CPI, mais aussi aux juges de la Cour pénale internationale responsables des mandats d’arrêt contre Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant, accusés de crimes de guerres et de crimes contre l’humanité dans la bande de Gaza.

Cette loi prévoit également d’interdire au procureur de la CPI et aux juges leur entrée sur le territoire américain ainsi que la fermeture de leurs comptes bancaires. Les membres du Congrès étudient aussi la possibilité d’applique ces mêmes sanctions aux membres des familles du procureur et des juges.

Cette contre-attaque américaine, suite à la demande du procureur général de la CPI d’émettre des mandats d’arrêts contre Benjamin Netnayahu et Yoav Gallant, n’est pas anodine : la semaine dernière, une dizaine de sénateurs républicains avaient envoyé une lettre à Karim Khan, lui demandant de ne pas émettre des mandats d’arrêts contre des responsables israéliens.

Dans la lettre, les sénateurs américains ont affirmé que « si vous attaquez Israël, nous vous attaquerons. De tels actes seraient illégitimes, ils n’ont pas de fondement juridique et, s’ils devaient se produire, ils entraîneront de sévères sanctions à votre encontre et à l’encontre de votre institution« .

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 128 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités