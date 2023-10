Le chef du Hezbollah s’attaque aux pays musulmans qui normalisent leurs relations avec Israël

Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a déclaré cette semaine dans un discours télévisé que les pays musulmans qui normalisent leurs relations avec Israël « doivent être condamnés.

« Tout pays qui signe un accord de normalisation avec Israël doit être condamné et ses actions dénoncées. C’est une étape très dangereuse et un coup de poignard dans le dos du peuple palestinien et un abandon de la Palestine« , a affirmé Hassan Nasrallah.

Le leader du Hezbollah a ajouté que « La Oumma [la nation islamique] doit assumer la responsabilité du peuple palestinien. Le monde arabe ne doit pas abandonner les palestiniens. Les sionistes doivent entendre les rugissements du monde musulman ».

Ces remarques d’Hassan Nasrallah interviennent alors que le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei a, lui aussi, dans un post sur X (anciennement Twitter) critiqué hier les tentatives d’intégration accrue d’Israël dans la région du Moyen-Orient.

« Les gouvernements qui parient sur la normalisation des relations avec le régime sioniste perdront. Comme le disent les Européens : « Ils parient sur un cheval perdant ». Telle est la position définitive de la République islamique », a déclaré Ali Khamenei sur X.

L’inquiétude du Hezbollah et de l’Iran s’explique par le rapprochement effectué ces dernières semaines entre Israël et l’Arabie saoudite qui négocient un accord de normalisation.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby, a d’ailleurs déclaré vendredi qu’Israël et l’Arabie saoudite s’étaient mis d’accord sur les contours d’un éventuel accord de normalisation négocié par les États-Unis.

Eliran COHEN pour Israel Actualités