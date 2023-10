Mahmoud Abbas affirme que « les États-Unis occupent la Palestine » et remet en cause l’indépendance d’Israël

Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a accusé « l’Amérique d’occuper la Palestine » et s’est attaqué à l’indépendance de l’Etat Israël, lors d’un discours public à Ramallah.

« Quand Israël dit qu’il célèbre son jour d’indépendance, il a acquis son indépendance de qui ? Qui occupait l’État d’Israël pour qu’il célèbre l’anniversaire de sa libération de cette occupation ? C’est un gros mensonge« , a affirmé Mahmoud Abbas.

Son attaque contre l’administration du président américain Joe Biden et l’Etat d’Israël intervient au milieu des négociations sur un accord de sécurité entre les États-Unis et l’Arabie saoudite concernant le futur accord de normalisation entre le Royaume saoudien et l’Etat hébreu, qui comprendrait également un éventuel accord intérimaire avec les palestiniens.

Il y a un mois, Mahmoud Abbas avait tenu de graves propos antisémites lors d’un discours au conseil révolutionnaire du Fatah, en déclarant que les juifs ashkénazes ne sont pas sémites et qu’Adolf Hitler n’a pas tué les juifs parce qu’ils étaient juifs, mais en raison de leur rôle dans la société qui avait trait à l’usure et à l’argent.

Eliran COHEN pour Israel Actualités