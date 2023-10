Israël va vendre deux satellites de pointe à l’Azerbaïdjan

Israel Aerospace Industries (IAI), le leader mondial de l’aérospatiale et de la défense israélienne, a annoncé aujourd’hui un accord de coopération pour la vente de deux satellites de pointe à Azercosmos, une force pionnière de l’Azerbaïdjan dans l’industrie spatiale.

Cet accord révolutionnaire représente une avancée importante dans la technologie spatiale et la coopération entre les deux sociétés.

Selon les termes de l’accord, IAI fournira à Azercosmos deux satellites dans le cadre du programme Azersky-2, ainsi que la technologie et les connaissances nécessaires à la construction et à l’exploitation des satellites.

Les satellites sont particulièrement avancés, avec une résolution native supérieure à 0,5 mètre et une longue durée de vie avec des performances d’imagerie élevées.

« Pour IAI, le ciel n’est pas une limite, mais simplement le point de départ des capacités de nos systèmes« , a déclaré le président-directeur général d’IAI, Boaz Levy au sujet de cet accord.

Le président du conseil d’administration d’Azercosmos, Samaddin Asadov, a déclaré dans un communiqué que « ce projet est unique à la fois pour Azercosmos et pour Israel Aerospace Industries, et contribuera sans aucun doute au développement de la coopération spatiale entre nos pays« .

Dans le cadre de l’accord, les deux sociétés lanceront également un certain nombre d’autres projets, notamment la construction de nouveaux centres d’innovation et de développement ainsi que des programmes académiques et d’apprentissage.

Eliran COHEN pour Israel Actualités