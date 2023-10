Le chef de la résistance afghane souhaite l’aide d’Israël pour combattre les talibans

Ahmed Massoud, Le chef du Front de résistance nationale en Afghanistan, le principal groupe combattant les talibans dans le pays, a déclaré dans une interview accordée au journal israélien Maariv, qu’il serait prêt à travailler avec Israël dans une initiative de paix régionale.

« Nous avons besoin de l’aide de tous les partis qui veulent nous soutenir, y compris Israël. Je pense que nous devons tous agir ensemble pour le progrès de l’humanité face à l’obscurité, au terrorisme et à l’ignorance« , a déclaré Ahmed Massoud.

Le chef de la résistance afghane a également affirmé que « des conflits comme ceux en Palestine et en Israël et dans d’autres endroits comme l’Afrique, le Yémen et l’Afghanistan même – nous nuiront à tous. Il y a un besoin de solutions et de dialogue. La paix est le but et elle doit commencer par nous« .

Ahmed Massoud a aussi affirmé qu’il ne voulait pas être président lui-même et qu’un gouvernement démocratique serait établi qui déciderait ensuite de ses relations internationales officielles et de sa participation aux programmes de développement régional avec Israël.

Eliran COHEN pour Israel Actualités