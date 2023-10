Arménie : des assaillants saccagent un centre juif à Erevan, des rabbins et des synagogues également menacés

Des assaillants non-identité ont saccagé hier le centre juif d’Erevan en Arménie en versant de la peinture rouge sur la façade de l’établissement.

Sur les réseaux sociaux, d’autres personnes ont écrit un texte en réaction à cet acte, affirmant que le saccage du centre juif d’Erevan était dû au rapprochement entre Israël et l’Azerbaïdjan, dans un contexte ou le pays musulman chiite s’attaque violemment à l’Arménie dans la région du Haut-Karabakh.

« Les juifs sont les ennemis de la nation arménienne, complices des crimes turcs et du régime d’Aliyev. L’État juif fournit des armes au régime criminel du président Ilhan Aliyev, et les juifs d’Amérique et d’Europe le soutiennent activement. La Turquie, le régime d’Aliyev et les juifs sont les ennemis jurés de l’État et du peuple arménien« , peut-on lire sur ce texte qui circule dans les réseaux sociaux arméniens.

Le texte contient aussi des menaces effrayantes concernant des rabbins et des synagogues.

« Si les rabbins juifs aux États-Unis et en Europe continuent de soutenir le régime d’Aliyev, nous continuerons à incendier leurs synagogues dans d’autres pays. Chaque rabbin sera une cible pour nous. Aucun juif israélien ne se sentira en sécurité dans ces pays« , peut-on également lire sur le texte.

Le rabbin Pinchas Goldschmidt, président de la Conférence des rabbins européens (CER), en réagi à cet incident en déclarant que « le vandalisme du Centre juif mondial en Arménie est affligeant« .

Il a exhorté le président arménien Vahagn Khachaturyan à condamner cet acte et a appelé à des mesures de sécurité accrues pour la communauté juive. Le rabbin Pinchas Goldschmidt a exprimé sa solidarité avec la communauté juive d’Arménie et espère qu’elle pourra observer pacifiquement la fête de Souccot.

Eliran COHEN pour Israel Actualités