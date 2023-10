Judée-Samarie : cinq soldats de la police des frontières blessés lors d’une fusillade à Tulkarem

Cinq agents de la police des frontières israélienne ont été blessés par une grenade lors d’une fusillade avec des terroristes lors d’une opération à Tulkarem ce matin. Trois des officiers sont grièvement blessés et deux sont légèrement blessés.

Les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa ont affirmé ce matin que leurs membres avaient affronté les forces israéliennes dans la ville.

Selon une enquête préliminaire, alors que les soldats israéliens se retiraient, une grenade à fragmentation a été lancée sur les forces israéliennes, blessant les cinq officiers de la police des frontières. Les policiers ont été évacués des lieux et transportés à l’hôpital. Les terroristes ont continué à tirer alors que les forces de sécurité se retiraient du site, selon Tsahal.

« Nos soldats ont agi ce matin avec courage et détermination pour lutter contre le terrorisme en Judée-Samarie. Je souhaite un rétablissement complet et un prompt rétablissement aux agents de la police des frontières de Judée-Samarie qui ont été blessés lors des combats. Nous continuerons d’agir en tant que forces conjointes avec les agences de sécurité pour lutter contre le terrorisme et protéger les citoyens israéliens. Les terroristes doivent savoir que ceux qui tentent de nuire à nos forces, nous les atteindrons« , a déclaré le chef de la police des frontières, Itzhak Brik.

Eliran COHEN pour Israel Actualités