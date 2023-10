Le Jihad islamique palestinien dévoile des nouveaux drones et roquettes fabriqués à Gaza

les Brigades al-Quds, La branche militaire du mouvement terroriste du Jihad islamique palestinien (JIP), ont dévoilé hier de nouveaux drones et roquettes de fabrication locale lors d’un défilé militaire dans le centre de la bande de Gaza.

Le mouvement terroriste a déployé trois drones appelés « Sahab », « Sayyad » et « Hudhud ». Le JIP a déclaré que le drone Sahab est destiné à des « missions de reconnaissance et offensives », le Sayyad est destiné à cibler « les forces et véhicules ennemis » et le Hudhud est destiné à « des missions de reconnaissance, de détection et de photographie ».

Les Brigades al-Quds ont également déployé ce qu’elles considèrent comme de nouvelles roquettes qui n’avaient pas encore été utilisées lors d’affrontements avec Israël.

Les nouvelles roquettes comprennent aussi des versions modifiées d’anciennes roquettes, notamment une nouvelle version du missile Badr 3 qui, selon le groupe terroriste, peut désormais transporter une ogive de 400 kg, bien que certaines de ces roquettes aient déjà été exposées dans le passé.

Le Jihad islamique palestinien a déclaré que des « milliers » de membres du mouvement provenant de plus de 60 compagnies des Brigades al-Quds ont pris part au défilé. Le mouvement a affirmé que le défilé était « le premier du genre en Palestine et dans l’histoire de la résistance ».

Le mouvement terroriste a ajouté que le défilé montrait que les Brigades al-Quds avaient « maintenu leur force » après l’assassinat de leurs dirigeants lors de l’opération Aube naissante en août 2022 et lors de l’opération Bouclier et Flèche en mai 2023.

Eliran COHEN pour Israel Actualités