Les forces israéliennes arrêtent neuf personnes recherchées dans toute la Judée-Samarie

Les forces de Tsahal, du Shin Beth et de la police des frontières ont arrêté hier soir 9 personnes recherchées dans toute la Judée-Samarie.

Les combattants israéliens ont arrêté huit personnes recherchées et ont confisqué des munitions et une arme de type M-16 dans les villages de Danaba, Esakhara et Savakhra, dans le camp de réfugiés d’Aqat Jaber et dans la ville d’Hébron.

Les forces israéliennes ont arrêté une personne recherchée à Kfar Ezaria.

Les 9 personnes arrêtées et l’arme confisquée ont été transférées pour complément d’enquête par les forces de sécurité.

Il n’y a eu aucune victime parmi les forces israéliennes.

Eliran COHEN pour Israel Actualités