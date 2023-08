Six israéliens blessés dans un attentat terroriste en Judée-Samarie, le terroriste neutralisé

Deux personnes ont été grièvement blessées et quatre autres ont été blessées dans un état léger lors d’une fusillade terroriste qui a eu lieu cet après-midi près d’un centre commercial à Ma’aleh Adumim en Judée-Samarie.

Le terroriste palestinien a été abattu par un agent de la police des frontières qui n’était pas en service. Le terroriste aurait utilisé une arme de poing lors de l’attaque et portait un sac à dos contenant des munitions supplémentaires.

Le maire de Ma’aleh Adumim, Benny Kashriel, a déclaré au média israélien Kan que l’assaillant avait un permis d’entrée et travaillait comme nettoyeur dans un centre communautaire de la ville. Le terroriste a été identifié comme étant Muhannad Muhammad Suleiman Al-Mazara’a, 20 ans, un habitant de la ville d’al-Eizariya qui se trouve près de Ma’aleh Adumim.

Le chef de la police israélienne Kobi Shabtai, le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir et le commandant de la police des frontières Brick Yitzhak se sont rendus sur les lieux après que l’attaque a été signalée. Benjamin Netanyahu recevait des mises à jour sur la situation à la base du commandement central de Tsahal alors qu’il visitait la base avec le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant et le chef d’état-major de Tsahal Herzi Halevi lorsque l’attaque s’est produite.

Le porte-parole du Hamas, Abd al-Latif al-Qanou a réagi à l’attaque déclarant que « les frappes des révolutionnaires et des combattants de la résistance ne s’arrêteront pas pour défendre notre terre et nos sanctuaires et pour contrecarrer le plan du gouvernement des colons de construire le temple présumé sur les ruines de la mosquée d’Al-aqsa. »

Eliran COHEN pour Israel Actualités