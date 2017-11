Les groupes terroristes palestiniens en alerte après la destruction d’un tunnel

Le groupe terroriste du Hamas a quant à lui accusé l’armée israélienne d’avoir tenté de saboter les pourparlers de réconciliation palestiniens.

« Ce dernier crime sioniste est une escalade dangereuse contre notre peuple et sa résistance. Il vise à saper sa fermeté et son unité, et c’est une tentative désespérée de saboter les efforts pour restaurer l’unité palestinienne et maintenir l’état de division « , a déclaré le Hamas dans un communiqué.

Un porte-parole du Fatah, parti du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, a également accusé Israël d’avoir tenté de perturber les pourparlers entre les factions palestiniennes.

« Israël tente d’escalader la situation pour nous garder divisés », a déclaré le porte-parole du Fatah, Oussama Al-Qawasmi.

Côté israélien, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a déclaré qu’il tenait le Hamas pour responsable.