France: la stèle d’Ilan Halimi profanée à Bagneux

Ilan Halimi âgé de 23 ans et de confession juive, avait été enlevé le 21 janvier 2006, puis séquestré et torturé dans une cave du quartier par le « gang des barbares dirigé par Youssouf Fofana, dans le but d’obtenir une rançon, ses ravisseurs présumant sa famille riche parce qu’il était juif.

Au bout de trois semaines, il a finalement été exécuté par Fofana qui a reconnu les faits et été condamné en juillet 2009 à la prison à perpétuité, assortie d’une peine de sûreté de 22 ans.

« Ce sont des passants qui nous ont prévenus tôt ce matin », a expliqué Mme Amiable.

Sur la plaque, des « inscriptions antisémites », des « insultes » et des « obscénités » ont été découvertes par des riverains.

« Les auteurs s’en prennent à la mémoire de ce jeune homme. Ils s’attaquent à ce qui fonde notre République : le vivre ensemble, la fraternité, la tolérance », a écrit Marie-Hélène Amiable dans un communiqué.

La maire a immédiatement prévenu les services de police afin qu’ils ouvrent une enquête pour retrouver les coupables.

« Je tiens à dire, en mon nom et celui du conseil municipal, à la famille d’Ilan et à ses proches que nous n’oublierons jamais le drame qu’elle a subi », a assuré Marie-Hélène Amiable.

La plaque commémorative, inaugurée en 2011, avait déjà été vandalisée en mai 2015.

(avec agence)