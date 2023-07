Mahmoud Abbas se rendra demain à Jénine pour une visite

Le porte-parole présidentiel de l’Autorité palestinienne, Nabil Abu Rudaineh a annoncé aujourd’hui que le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas se rendra demain dans la ville de Jénine et dans son camp de réfugiés.

Mahmoud Abbas sera accompagné du secrétaire général du comité exécutif de l’OLP, Hussein al-Sheikh, et du chef du service de renseignement général palestinien, Majed Faraj.

Nabil Abu Rudaineh a indiqué que le président de l’AP rencontrera des résidents et des responsables locaux et recevra un briefing sur les efforts de « reconstruction » de la ville et de son camp de réfugiés à la suite de l’opération militaire israélienne de la semaine dernière.

Le premier ministre de l’Autorité palestinienne, Mohammad Shtayyeh et des membres de son cabinet, ainsi que de hauts responsables du Fatah, recevront Mahmoud Abbas à son arrivée à Jénine.

La veille de la visite, des centaines d’agents de sécurité palestiniens ont été déployés dans la ville et son camp de réfugiés dans une démonstration de force destinée à envoyer un message indiquant que l’AP n’a pas perdu le contrôle de la zone.

Il s’agit de la première visite de Mahmoud Abbas à Jénine depuis 2012, lorsqu’il s’est brièvement rendu dans la ville pour présenter ses condoléances suite au décès de l’ancien gouverneur Kadoura Musa.

Ce sera également sa première visite au camp de réfugiés de Jénine depuis qu’il a été élu président de l’Autorité palestinienne en 2005.

Cette rare visite survient au milieu des critiques croissantes à l’encontre de l’AP et de ses forces de sécurité pour ne pas avoir protégé les palestiniens pendant l’opération militaire israélienne à Jénine. Les forces de sécurité de l’Autorité palestinienne sont restées dans leurs bases pendant le raid et n’ont fait aucune tentative pour s’attaquer aux troupes israéliennes.

La visite intervient également au milieu d’informations selon lesquelles les forces de sécurité de l’AP ont perdu le contrôle de la ville et de son camp de réfugiés, où le Hamas et le Jihad islamique palestinien sont fortement présents.

Eliran COHEN pour Israel Actualités