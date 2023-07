Un citoyen israélien a été kidnappé en Éthiopie

Selon les informations du Département des israéliens en détresse du ministère des Affaires étrangères, un citoyen israélien a été enlevé pendant son séjour dans la région de Gondar en Éthiopie.

Le Département est en contact avec la famille en Israël et travaille avec Interpol sur la question. L’ambassade d’Israël en Éthiopie est en contact avec les responsables de la sécurité locale dans le but d’obtenir la libération rapide du citoyen israélien, sain et sauf.

La famille du citoyen kidnappé, un homme septuagénaire, a reçu une photo de lui. Il aurait également pu envoyer une note vocale aux membres de sa famille. Les médias israéliens ont rapporté que le message vocal disait : « Aidez-moi, je suis au milieu de la jungle. Il pleut, je vais probablement rester ici. Je ne souhaite pas ce problème à mes ennemis. »

Les médias israéliens ont également rapporté que des contacts avaient été pris avec les ravisseurs, qui auraient demandé des millions de shekels israéliens en rançon. Les ravisseurs ont ensuite vu leurs exigences à la baisse, demandant maintenant des centaines de milliers de shekels.

Depuis une semaine, une autre citoyenne israélienne, Elizabeth Tzurkov est retenue en otage par la milice chiite Kataib Hezbollah en Irak.

Eliran COHEN pour Israel Actualités