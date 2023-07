Le ministre israélien de la Défense se rend aujourd’hui en Azerbaïdjan pour une visite de trois jours

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, se rendra aujourd’hui en Azerbaïdjan pour une visite officielle de trois jours.

Yoav Gallant doit rencontrer le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, son homologue azerbaïdjanais le général Zakir Hasanov, le chef du service national des frontières, le colonel général Elchin Guliyev et d’autres hauts responsables de la défense azerbaïdjanais.

« Le ministre Yoav Gallant effectue cette visite dans le but de renforcer davantage les liens stratégiques entre Israël et l’Azerbaïdjan dans les domaines de la diplomatie, de la sécurité et de la technologie. Cela comprend l’élargissement de la défense et de la coopération industrielle entre les deux pays« , a indiqué le ministère israélien de la Défense dans un communiqué.

Le ministère israélien a également précisé que Yoav Gallant devrait aussi discuter des « opportunités d’accroître la sécurité et la stabilité régionales« .

Israël et l’Azerbaïdjan ont récemment renforcé leurs relations diplomatiques. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen s’est rendu à Bakou en avril, après l’ouverture en mars d’une ambassade azerbaïdjanaise en Israël. L’Azerbaïdjan est d’ailleurs devenu le premier pays musulman chiite à ouvrir une ambassade dans l’État hébreu.

Lundi, les forces de sécurité azerbaïdjanaises auraient déjoué une attaque terroriste contre l’ambassade d’Israël à Bakou.

Eliran COHEN pour Israel Actualités