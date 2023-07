Le ministre israélien des Affaires étrangères entame une tournée diplomatique dans le sud de l’Europe

Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen commence aujourd’hui une visite diplomatique en Europe du Sud, notamment en Serbie, en Italie et au Vatican.

Eli Cohen est arrivé dans la matinée à Belgrade, marquant la première visite du plus haut diplomate israélien dans la capitale serbe depuis 2009.

« Il s’agit de la première visite politique après environ trois ans de stagnation des relations entre les pays« , a noté le ministère israélien des Affaires étrangères dans un communiqué, faisant référence au différend sur l’établissement de relations diplomatiques entre Israël et le Kosovo en 2020.

« Au cours de la visite, le ministre Eli Cohen rencontrera le président de la Serbie, le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et le président du Parlement serbe. En outre, le ministre israélien des Affaires étrangères organisera une cérémonie commémorative sur le site du camp de concentration et d’extermination nazi de Staro Sajmiste où des dizaines de milliers de juifs, de serbes et de roms ont été assassinés« , précise le ministère israélien de la Défense dans son communiqué.

Demain, Eli Cohen se rendra à Rome, où il doit rencontrer son homologue italien, ainsi que le vice-premier ministre italien.

Au Vatican, Eli Cohen devrait rencontrer l’archevêque Paul Richard Gallagher, le ministre des Affaires étrangères du Saint-Siège. La dernière visite d’un ministre israélien des Affaires étrangères au Vatican date de 2011. Le pape François s’est rendu en Israël il y a neuf ans, mais a annulé une visite en 2022 au milieu d’une vague d’attentats terroristes palestiniens.

Le souverain pontife a notamment rencontré les familles des israéliens retenus captifs par le Hamas dans la bande de Gaza à la fin de l’année dernière.

Eliran COHEN pour Israel Actualités