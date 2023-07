Une rapporteuse de l’ONU affirme que la CPI doit juger Israël pour le crime d’apartheid

La rapporteuse spéciale de l’ONU, Francesca Albanese a déclaré hier au Conseil des droits de l’homme à Genève que la Cour pénale internationale doit permettre à ce que Israël soit jugé pour le crime d’apartheid. Elle a également accusé l’État hébreu de criminaliser les palestiniens en tant que peuple pour avoir recherché l’autodétermination.

Elle a pris la parole lors du point 7 de l’ordre du jour, un mécanisme par lequel les violations présumées des droits de l’homme par Israël sont débattues à chaque session du Conseil des droits de l’homme. Israël est le seul pays contre lequel il y a un mandat pour l’examiner à chacune des trois réunions du conseil par an.

« Les restrictions d’Israël contre les Palestiniens en général, y compris les restrictions de mouvement et d’accès ainsi que le suivi numérique, ont effectivement transformé les territoires palestiniens en une grande prison à ciel ouvert« , a déclaré Francesca Albanese

« La communauté internationale doit reconnaître l’illégalité de l’occupation israélienne, qui ne peut être rectifiée ou rendue plus humaine en s’attaquant simplement à certaines de ses conséquences les plus graves. Il faut y mettre fin et rétablir l’État de droit et la justice, en l’intérêt des palestiniens et des israéliens« , a ajouté la rapporteuse spéciale de l’ONU.

Francesca Albanese a également reconnu qu’il y avait des palestiniens qui ont été légitimement arrêtés pour des crimes, mais elle a expliqué que la question de l’incarcération était le plus souvent utilisée par Israël comme méthode d’oppression.

La rapporteuse spéciale de l’ONU, Francesca Albanese est connue pour ses déclarations hostiles et parfois antisémites à l’encontre d’Israël.

En décembre 2022, l’État d’Israël et les États-Unis ont critiqué les déclarations antisémites qu’avait tenu Francesca Albanese en 2014 sur les réseaux sociaux. L’envoyée des Nations unies avait déclaré que le « lobby juif » contrôlait les États-Unis et avait comparé les israéliens aux nazis.

Eliran COHEN pour Israel Actualités