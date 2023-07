L’Azerbaïdjan déjoue un attentat terroriste contre l’ambassade israélienne de Bakou

La police azerbaïdjanaise a déjoué hier une attaque terroriste contre une ambassade étrangère. Selon les médias israéliens, c’est l’ambassade d’Israël à Bakou qui a été visée.

Le service de sécurité de l’État azerbaïdjanais a publié un communiqué indiquant que le citoyen afghan arrêté, Fawzan Mosa Khan, avait conspiré à l’avance avec d’autres individus pour commettre des actions terroristes à l’intérieur du pays.

Selon le Service de sécurité de l’État, Fawzan Mosa Khan aurait planifié une explosion ou un incendie criminel contre l’ambassade.

« Il a été établi que ce ressortissant étranger est arrivé en République d’Azerbaïdjan en provenance d’un pays étranger avec l’intention de commettre les actes criminels susmentionnés et afin d’identifier les coordonnées d’une ambassade d’un pays tiers et de planifier un acte terroriste« , a déclaré le service de sécurité de l’État azerbaïdjanais dans son communiqué.

« Le suspect a mené une surveillance du bâtiment de l’ambassade, a tenté d’identifier et d’enrôler des individus pour participer à l’acte terroriste, a obtenu des armes à feu et des explosifs et a conspiré avec d’autres personnes pour recevoir un soutien financier pour cette activité« , poursuit le service de sécurité de l’État dans son communiqué.

L’État d’Israël a une ambassade à Bakou depuis 1993, un an après l’établissement des relations. C’était l’un des premiers pays à reconnaître l’indépendance de l’Azerbaïdjan après l’éclatement de l’Union soviétique.

Eliran COHEN pour Israel Actualités