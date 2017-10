Une fillette juive harcelée et battue dans une école primaire de Paris

Encore une affaire de harcèlement contre une fillette, parce que juive. Une plainte a été déposée à la police et une enquête est en cours. Voici le communiqué du Bureau national de Vigilance contre l’Antisémitisme.

Le BNVCA est requis par la maman d’une fillette élève de CM2 à l’école primaire Paris 18e qui se plaint que son enfant de 10 ans a été violemment agressée par des camarades de classe au motif qu’elle est juive

Le BNVCA vient d’être requis par la maman d’une élève de CM2 à l’école primaire Paris 18eme, qui se plaint d’avoir été battue, insultée et frappée par certains camarades de classe au motif qu’elle est de confession juive.

Selon la maman et les déclarations de sa fille Ness C. contenues dans la plainte déposée auprès du service de Police, la fillette âgée de 10 ans aura dû essuyer des insultes et des coups à plusieurs reprises et durant plusieurs jours consécutifs. En raison des souffrances provoquées à l’abdomen et aux côtes, l’enfant a été transportée à l’hôpital par sa maman.