Cette semaine s’est ouvert le procès Merah. Une fois encore, le nom des victimes est ignoré et l’horreur de ses crimes est étouffée par la médiatisation du criminel et de ses complices. Au palais de justice par écrans interposés, nous assistons à la mise en scène de la mère du criminel qui hurle à « l’innocence de son fils » et cherche à nous faire oublier combien elle était fière de celui qui sans aucune hésitation a abattu sept innocents dont trois enfants à Montauban et à Toulouse.

Un grand nom du barreau Maître Dupont Moretti se prête même à cette indécence en acceptant la défense de l’indéfendable. Arguant du droit de chacun à La Défense, il prête son nom et offre son talent aux criminels. Chaque mot, chaque argument qu’il donnera pour disculper le prévenu, seront de nouvelles cicatrices dans le corps des disparus et dans le cœur de leurs familles. Un avocat commis d’office aurait suffi à satisfaire ce « droit à La Défense ». Ce ténor du barreau fera de ce procès celui de la société plutôt que celui de l’idéologie meurtrière qui, déjà depuis trop longtemps, arme le bras des terroristes partout sur la planète.

Certains encore aujourd’hui refusent de nommer l’ennemi et trop nombreux sont ceux qui occultent la vérité. L’islamo-gauchisme trouve même de plus en plus de défenseurs. On les retrouve surtout dans les rangs des Insoumis de Mélenchon. Les déclarations encore récentes de certains de ses élus tendent les bras aux ennemis de la démocratie.

Alors que, suite aux élections récentes, nous avons pu constater la forte progression de l’extrême droite, force est de constater qu’une extrême gauche tout aussi dangereuse et fascisante s’impose dans le paysage politique français.

Mélenchon s’agite et ose tout afin d’être reconnu comme l’opposant principal au gouvernement. Il nous parle de révolution populaire alors qu’il ressemble de plus en plus à un populiste néo fasciste !

Manuel Valls a eu le courage de nommer les choses en appelant à la lutte contre cet islamo fascisme des Insoumis. Il mérite tout notre soutien.

Mélenchon et les siens n’ont d’Insoumis que le nom.

Il devient chaque jour plus sombre !

Le Rouge de son drapeau vire vers le Noir et le Vert!

Le Vert de l’islamisme et le Noir du fascisme !