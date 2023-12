Alors que le terroristes du Hamas massacrés des civils Israéliens,

2 Israéliens accusés de vols

Guy Haddad et Israel Amram ont profité du massacre du kibboutz Bari, ils ont agi sous couvert de volontaires et selon l’acte d’accusation déposé contre eux ils ont volé 5 véhicules appartenant à des familles évacuées du kibboutz. et certains d’entre eux ont été assassinés par des terroristes de l’organisation terroriste Hamas.