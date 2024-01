Israël en guerre : des commandos de Tsahal ont éliminé trois terroristes palestiniens à Jénine qui préparaient un attentat inspiré du 7 octobre

Une force spéciale de Tsahal composée de trois commandos ont éliminé dans la nuit de lundi à mardi, une cellule terroriste du Hamas qui se cachait à l’hôpital Ibn Sina de Jénine et qui avait l’intention de perpétrer un attentat terroriste en Israël inspiré des évènements du 7 octobre.

Afin de réussir leur mission, les forces de Tsahal sont entrées dans l’hôpital habillé en médecins et infirmières.

La cellule terroriste incluait trois terroristes : Muhammad Jalamna qui appartenait ux Brigades Ezzedine Al-Qasam du Hamas et deux frères Muhammad et Bassel Alghazawi. Ce dernier appartenait aux brigades Al-Quds du Jihad islamique palestinien.

Selon une déclaration conjointe de Tsahal, des forces antiterroristes YAMAM, de la police israélienne et du Shin Bet, Muhammad Jalamna, 27 ans, résident du camp de réfugiés de Jénine, était en communication directe avec les dirigeants du Hamas à l’étranger. Selon le communiqué, il était responsable du transfert d’armes et de munitions aux terroristes du Hamas à travers la Judée-Samarie dans le but de mener des attaques par balles visant des israéliens.

En outre, Muhammad Jalamna a utilisé l’hôpital de Jénine comme base d’opérations secrète, car il planifiait une attaque d’infiltration similaire et inspirée par le massacre du 7 octobre, ajoute le communiqué.

Les deux autres assaillants, ont aussi été impliqués dans diverses opérations terroristes à Jénine. Mohammed Alghazawi était un terroriste des bataillons de Jénine qui a été impliqué dans de nombreuses attaques, notamment en tirant sur des soldats de Tsahal dans la région ces dernières semaines.

Basel Alghazawi était lui un membre du Jihad islamique palestinien impliqué dans des activités terroristes dans la région de Jénine.

Les forces israéliennes ont indiqué dans le communiqué qu’un grand nombre de personnes recherchées se cachaient dans les hôpitaux et les utilisaient comme base pour planifier et exécuter des attaques terroristes.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

