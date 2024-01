Dégagez : Quand les mouvements pro-Palestiniens tentent de s’approprier la colères des agriculteurs.

Les Pro-palestiniens tentent de s’approprier la contestation des agriculteurs, en brandissant des Drapeaux Palestiniens, une honte, que vient faire la guerre entre Israel et les terroristes du Hamas dans ces blocages…. il faut les mettre dehors et tout de suite… car cela risque bien évidement de changer le ton de la revendication légitime du monde rurale que les français soutiennent, ce qui n’est pas le cas pour ce qui se passe au Proche et Moyen-Orient.

Alain SAYADA pour Israel Actualités avec Groupe de discussion