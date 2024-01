Israël en guerre : le président de la Knesset se rendra la semaine prochaine aux États-Unis avec des familles d’otages

Amir Ohana, le président de la Knesset, a été invité à se rendre la semaine prochaine aux États-Unis où il rencontrera le président américain de la Chambre des représentants, Mike Johnson.

Le président de la Knesset a invité plusieurs anciens otages et membres de leurs familles lors de sa visite diplomatique. Parmi les invités figurent Emily Hand, une fillette de 9 ans libérée de captivité par le Hamas, ainsi que son père Thomas Hand ; Zvika et Efrat Mor, les parents d’Eitan Mor qui est toujours en captivité ; Ali al-Ziadana, dont les frères Aisha et Bilaal ont été libérés, mais dont son frère Yosef et son beau-frère Hamza restent en captivité.

La délégation parlementaire qui se rendra au Capitole comprendra également des membres de l’opposition et de la coalition : le président de la commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset, le député Yuli Edelstein du Likoud, le député Efrat Rayten du Parti travailliste et le député Idan Roll du parti Yesh Atid.

Amir Ohana et Mike Johnson devraient se rencontrer au Congrès américain le mardi 6 février. Au cours de la visite diplomatique, le président de la Knesset devrait tenir des réunions avec de hauts membres du Congrès et au-delà, mais aussi avec des dirigeants de l’AIPAC, et des organisations juives américaines.

La Knesset a indiqué que l’objectif de la délégation israéliennes lors de cette visite est d’établir des relations parlementaires et diplomatiques avec les législateurs et les décideurs politiques des États-Unis pour soutenir les objectifs de la guerre : saper les capacités militaires et politiques du Hamas dans la bande de Gaza, et faire en sorte que tous les otages israéliens soit libérés.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités