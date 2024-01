Israël en guerre : Benjamin Netanyahu assure que l’État d’Israël « ne libérera pas des milliers de terroristes palestiniens »

Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a dû réagir aujourd’hui, suites aux rumeurs au sujet de l’accord sur la libération des otages, négociée dimanche lors d’un sommet à Paris.

Selon les détails qui ont été divulgués, l’accord serait négocié par étape et prévoit la libération de 35 otages israéliens contre 4 à 5000 terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

L’information de l’accord concernant la future libération de milliers de terroristes palestiniens a provoqué une polémique en Israël. Itamar Ben Gvir, le ministre israélien de la Sécurité nationale, a menacé de renverser la coalition de Benjamin Netanyahu, si un tel accord venait à voir le jour.

Yair Lapid, le chef du parti Yesh Atid et leader de l’opposition, a également réagi, déclarant qu’il est prêt à rejoindre le gouvernement de Benjamin Netanyahu, pour sauver un éventuel accord sur les otages israéliens.

Face à ce tumulte, le premier ministre israélien à clarifier sa position dans une vidéo diffusée sur son compte X (anciennement Twitter).

« J’entends des déclarations sur toutes sortes d’accords, c’est pourquoi je tiens à être clair : nous ne mettrons pas fin à cette guerre sans atteindre tous ses objectifs. Cela signifie l’élimination du Hamas, le retour de toutes nos personnes enlevées et la promesse que Gaza ne constituera plus une menace pour Israël« , a déclaré Benjamin Netanyahu.

Le premier ministre israélien a également ajouté que Tsahal « ne se retirera pas de la bande de Gaza » et qu’Israël ne « libérera pas de milliers de terroristes« .

Si les modalités de cet accord restent pour le moment floues, le Hamas par l’intermédiaire d’Ismael Hanyeh, a bien déclaré aujourd’hui qu’il allait examiner les termes de l’accord. Néanmoins, le Jihad islamique palestinien, a déclaré qu’aucun accord pour la libération d’otages n’interviendrait avant un cessez-le-feu total dans la bande de Gaza ainsi que le retrait de Tsahal.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités