Elie Korsia sur CNEWS : une voix trop faible, Parler simplement de

« temporalité regrettable », est une insulte

Ce matin, sur CNEWS, Élie Korsia a pris la parole à propos de cette décision présidentielle. Mais, fidèle à son habitude, il n’a pas su convaincre. Attaquer la France insoumise, oui. Nommer les responsabilités réelles, non. Pourtant, la vérité est claire : Emmanuel Macron, par ses prises de position, porte une lourde part de responsabilité dans la montée de l’antisémitisme en France.

Il a refusé de participer à la marche contre l’antisémitisme. Il a stigmatisé Israël à de multiples reprises. Il a demandé un cessez-le-feu après le pogrom du 7 octobre sans exiger, au préalable, la libération des otages. Et maintenant, il reconnaît un État palestinien sans conditions à la veille de Roch Hachana, comme un coup de couteau dans le dos des Juifs de France.

Parler simplement de « temporalité regrettable », est une insulte. Les Juifs de France ne veulent pas d’euphémismes : ils veulent des mots clairs, des positions fermes, des actes forts. Pendant que des Juifs sont agressés et des synagogues vandalisées, la prudence et les formules creuses ne suffisent plus.

Alain SAYADA

Rédacteur en Chef Israel Actualités