Israël en guerre : les forces de Tsahal continuent d’éliminer des terroristes dans toute la bande de Gaza

L’armée israélienne a annoncé ce matin dans un communiqué que les combattants de Tsahal ont poursuivis hier leurs opérations dans toute la bande de Gaza, en éliminant des terroristes.

Au cours des opérations dans la ville de Gaza, les forces israéliennes ont attaqué un bâtiment militaire à partir duquel des terroristes du Hamas avaient tiré hier deux roquettes vers la région de Lakhish et Ashdod. Les soldats ont également éliminé des terroristes.

Toujours dans la ville de Gaza, les combattants israéliens ont repéré une cellule de terroristes qui agissait à proximité des forces et constituait une menace. Dans le cadre d’une opération de « fermeture de cercle », elles ont dirigé un appareil de l’armée de l’air qui a éliminé les terroristes.

Lors des opérations au sud de Gaza, à Khan Yunès et à Rafah, les soldats de Tsahal ont repéré plusieurs terroristes opérant dans un bâtiment militaire, et, dans une opération de « fermeture de cercle », un appareil de l’armée de l’air a attaqué et a éliminé ces terroristes.

En outre, au cours des dernières 24 heures, les forces israéliennes ont éliminé environ 15 terroristes opérant à proximité des forces de Tsahal et ont détruit des infrastructures militaires utilisées par le Hamas.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 48 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités