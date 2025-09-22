Israël en guerre : Israël renforce sa sécurité à Jérusalem et en Judée-Samarie, en marge des fêtes de Tishri et de la reconnaissance par les pays occidentaux de l’État de Palestine

Le commissaire de la police israélienne, Daniel Levi, a ordonné une série de mesures pour renforcer la sécurité à Jérusalem, Tel-Aviv et dans le centre d’Israël, à l’approche des fêtes de Tishri et suite aux tensions qui risquent d’imploser au vu de la reconnaissance aujourd’hui par plusieurs pays occidentaux, dont la France, de l’État de Palestine.

Parmi les mesures, Daniel Levi a exigé l’augmentation des patrouilles, le renforcement des contrôles contre les résidents illégaux, le déploiement accru de volontaires, le déploiement de commandants supérieurs dans les commissariats et les unités, la préparation aux émeutes et le maintien des forces spéciales de lutte contre le crime organisé et les infractions liées au terrorisme.

Par ailleurs, les unités spéciales de la police et de la police des frontières ont également relevé leur niveau d’alerte. Les forces de police aux frontières ont renforcé leur présence dans tout le pays, avec des gardes armés postés dans les synagogues et les lieux sensibles pour sécuriser les fidèles. Des escadrons de sécurité locaux ont été déployés dans les communautés, et la police et l’armée israélienne se sont préparées à passer immédiatement du mode normal au mode d’urgence.

La police a aussi exhorté les détenteurs d’armes à feu titulaires d’un permis à porter leurs armes hors de leur domicile afin de réagir rapidement à d’éventuelles attaques terroristes et de renforcer la confiance du public. Le commissaire Daniel Levi devrait effectuer une tournée des commissariats de police à travers le pays pendant les fêtes dans le but de superviser l’état de préparation.

À Jérusalem, les préparatifs ont commencé le mois dernier pour assurer la sécurité des milliers de fidèles et de visiteurs arrivant chaque nuit dans la capitale et la Vieille Ville. Les forces de sécurité ont effectué des patrouilles et organisé des réunions de coordination, se concentrant principalement sur la surveillance des incitations à la haine sur les réseaux sociaux.

À Tel-Aviv et dans le centre d’Israël, des centaines d’agents ont été déployés dans les centres commerciaux, les marchés en plein air et les lieux festifs. Les agents de sécurité des centres commerciaux ont reçu pour instruction d’intensifier les contrôles, des barrages routiers ont été installés aux entrées de la ville et la police a intensifié ses efforts pour intercepter les résidents illégaux près de la ligne de démarcation.

En outre, Le Commandement central a renforcé sa présence en Judée-Samarie avec deux bataillons supplémentaires avant la fête de Rosh Hashana, portant le total à 22 bataillons et deux compagnies auxiliaires. Les forces se concentrent sur le renforcement des défenses le long de la ligne de démarcation, des autoroutes et des colonies, face aux craintes de tentatives d’attentats terroristes en Israël.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 48 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités