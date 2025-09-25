Israël en guerre : les forces de Tsahal attaquent plus de 170 cibles terroristes dans toute la bande de Gaza, au cours des dernières 24 heures

L’armée israélienne a annoncé ce matin, dans un communiqué, qu’au cours des dernières 24 heures, les forces aériennes de Tsahal ont attaqué plus de 170 cibles terroristes dans toute la bande de Gaza. Parmi les cibles attaquées figuraient des terroristes, des bâtiments militaires, des dépôts d’armes et des infrastructures terroristes.

Lors des opérations terrestres dans la ville de Gaza, les soldats israéliens ont attaqué hier plusieurs infrastructures terroristes qui servaient à tendre des embuscades contre les forces de Tsahal dans la zone.

Les forces israéliennes ont également dirigé un aéronef qui a attaqué une vingtaine de cibles terroristes dans la région, dont plusieurs terroristes ainsi qu’un dépôt d’armes. Lors d’une autre opération, les soldats ont identifié un terroriste armé d’un engin explosif qui tentait de mettre en œuvre une attaque immédiate contre les forces. Ils ont ensuite dirigé un aéronef qui a éliminé le terroriste.

Au cours des opérations au nord de Gaza, les combattants de Tsahal ont agi pour détruire les infrastructures en surface et en souterrain, et ont détruit un poste d’embuscade où se trouvait un site d’explosifs.

En outre, au sud de Gaza, les soldats israéliens ont éliminé plusieurs combattants qui s’étaient approchés des forces et représentaient une menace immédiate.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 48 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités