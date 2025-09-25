Israël en guerre : Israël envisagerait d’imposer des sanctions à Mahmoud Abbas et à d’autres responsables de l’AP, suite à la reconnaissance par plusieurs pays occidentaux de l’État de Palestine

La radio de l’armée israélienne a informé aujourd’hui que des hauts responsables de la sécurité israélienne ont recommandé l’imposition de sanctions à de hauts responsables de l’Autorité palestinienne, dont le dirigeant Mahmoud Abbas, suite à la reconnaissance ces derniers jours par plusieurs pays occidentaux, dont la France, de l’État de Palestine.

La radio de Tsahal a précisé qu’avant les discussions sur la manière dont Israël devrait réagir à la reconnaissance d’un État palestinien, les responsables ont recommandé des sanctions, notamment la restriction de la liberté de mouvement des hauts responsables de l’AP, dont le président Mahmoud Abbas et le vice-président Hussein al-Sheikh, ainsi que d’autres responsables palestiniens, dans toute la Judée-Samarie et au passage d’Allenby.

Le média israélien indique également qu’actuellement, les responsables de l’AP voyagent dans des convois sécurisés avec la protection du Shin Bet, précisant que ces restrictions pourraient forcer les dirigeants de l’AP à rester à Ramallah, ou imposer d’autres limites à leurs déplacements en Judée-Samarie.

En outre, les responsables de la sécurité ont aussi recommandé des sanctions financières contre les dirigeants de l’AP, ce qui porterait atteinte à leurs sources de revenus, notamment en ciblant les biens importés de l’étranger par leurs proches.

« De telles mesures sont absolument justifiées et nécessaires. Nous ne pouvons accepter une situation où de hauts responsables de l’AP nous infligent des dommages irréversibles sur la scène internationale tout en continuant à bénéficier de privilèges israéliens devenus la norme au fil des ans« , ont déclaré les responsables de la sécurité à la radio militaire.

Néanmoins, les responsables de la sécurité ont déconseillé toute mesure susceptible de nuire à l’ensemble de la population palestinienne en Judée-Samarie, notamment une restriction générale de la liberté de mouvement sur le réseau routier, des perturbations du système financier et bancaire de l’Autorité palestinienne ou l’annulation des permis de travail permettant aux palestiniens d’entrer en Israël.

Eliran COHEN pour Israel Actualités