Israël en guerre : le chef d’état-major de Tsahal promet que l’armée israélienne enquêtera sur la mort des 21 soldats et « tirera les leçons nécessaires »

Le chef d’état-major de l’armée israélienne, Herzi Halevi, a réagi aujourd’hui au décès tragique des 21 soldats israéliens tués lors d’une opération à Kissoufim, affirmant que Tsahal va enquêter « en profondeur » sur cet évènement et en tirera « les leçons nécessaires afin qu’un tel incident ne se répète pas« .

« Je voudrais que les familles sachent que leurs proches sont tombés au combat près de la barrière frontalière, lors d’une opération de défense visant à créer des conditions de sécurité optimales pour permettre le retour des résidents des environs de Gaza dans leurs foyers« , a précisé Herzi Halevi.

Selon les premiers éléments de l’enquête, Les combattants israéliens avaient pour mission de détruire des infrastructures terroristes à 600 mètres de la frontière israélienne dans la région de Kissoufim. Dans le cadre de leur mission, les soldats de Tsahal ont préparé des explosifs à proximité des vergers, destinés à détruire les bâtiments terroristes proches de la frontière.

Les terroristes du Hamas sont ensuite arrivés et ont lancé des missiles RPG sur les forces qui se trouvaient dans les bâtiments minés qui se sont effondrés sur eux. Les terroristes palestiniens ont également réussi à tirer un second missile antichar, tuant deux autres soldats israéliens.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités