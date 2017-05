HISTORIQUE: le parlement tchèque reconnaît Jérusalem comme capitale d’Israël!

Mardi, à la veille du cinquantenaire de la réunification de Jérusalem, le parlement tchèque a adopté une résolution historique: il reconnaît Jérusalem comme capitale d’Israël! Les députés tchèques ont également condamné l’Unesco pour les successives résolutions anti-israéliennes adoptées cette année et en 2016. Ils exigent de leur gouvernement de cesser sa contribution annuelle à l’Unesco à cause de la politisation de cette organisation et de sa politique ouvertement anti-israélienne.

Cette résolution historique a été votée à une large majorité: 112 députés sur 156. Le texte demande au gouvernement de Prague d’en faire de même et de reconnaître officiellement Jérusalem comme capitale d’Israël avec tout ce que cela implique en même temps qu’une demande de relance des pourparlers israélo-palestiniens.

Ce vote est le fruit d’une initiative de l’Ambassade Chrétienne Internationale à Jérusalem (ICEJ), la plus grande organisation chrétienne pro-israélienne au monde qui a exercé un lobbying depuis de long mois auprès des députés tchèques. Mojmir Kallus, le président de la branche tchèque de cette organisation qui a des ramifications dans le monde entier est en passe de devenir directeur et vice-président de l’ICEJ.

Le président mondial de l’ICEJ, Jürgen Buhler s’est réjoui de la décision du parlement tchèque « qui redonne à Jérusalem la place qui lui revient ». Il a rappelé les liens historiques qui lient la Tchéquie à Israël et a appelé d’autres pays à en faire de même.

Après cette décision, une grande cérémonie a été organisée dans la cathédrale St. Vitus en l’honneur de Yom Yeroushalaïm. Le ministre de la Culture Daniel Herman était présent parmi plusieurs centaines de juifs et non-juifs, des représentants d’organisations juives et pro-israéliennes ainsi que de l’ambassade d’Israël.

