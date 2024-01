Israël en guerre : Benjamin Netanyahu discute avec le ministre français des Armées du Hezbollah et des otages israéliens

Sébastien Lecornu, le ministre français des Armées, a rencontré aujourd’hui à Jérusalem le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. Il s’agit de la deuxième visite du ministre français en Israël depuis le début de la guerre.

Lors de leur entretien, Sébastien Lecornu et Benjamin Netanyahu ont longuement discuté de la question libanaise. Le premier ministre israélien a fait savoir au ministre français, que la nécessité d’éloigner les terroristes du Hezbollah de la frontière nord était « un objectif national de l’État d’Israël, basé sur les principes de la résolution 1701 du Conseil de sécurité ». Le dirigeant israélien a également indiqué que cet objectif pouvait être atteint par une solution diplomatique « ou autres ».

Le ministre français des Armées et Benjamin Netanyahu se sont aussi entretenus sur la question des otages israéliens. Le premier ministre israélien a demandé à Sébastien Lecornu, de transmettre ses remerciements au président de la République, Emmanuel Macron, pour le transfert des médicaments aux otages à Gaza, qui a eu lieu la semaine dernière. Néanmoins, Benjamin Netanyahu a affirmé que l’État d’Israël attend toujours des preuves que ces médicaments ont bien été transmis aux otages.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités