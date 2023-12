Israël en guerre : Benjamin Netanyahu prépare l’après-guerre dans la bande de Gaza

Selon les informations de Channel 13 dévoilés hier soir, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu a mis en place une équipe secrète pour discuter des plans d’après-guerre dans la bande de Gaza.

Cette équipe est composée des principaux alliés de Benjamin Netanyahu et des représentants de l’establishment de la Défense israélienne. Elle est dirigée par le conseiller israélien à la sécurité nationale Tzachi Hanegbi et le ministre israélien des Affaires stratégiques Ron Dermer et comprend également des représentants de Tsahal, du Shin Beth et du Mossad.

L’équipe secrète s’est déjà réunie quatre fois depuis le début de la guerre et devrait se réunir à nouveau cette semaine.

Un haut fonctionnaire israélien a déclaré à Channel 13 que l’État d’Israël a informé « les américains de l’existence de l’équipe, et il est important pour l’administration de Joe Biden que Jérusalem présente un plan pour le jour d’après« .

Depuis quelques jours, la fin de la guerre dans la bande de Gaza semble de plus en plus proche. En effet, de plus en plus de terroristes du Hamas déposent les armes et se rendent aux soldats de Tsahal.

Hier en conférence de presse, Benjamin Netanyahu a d’ailleurs exhorté aux terroristes du Hamas de « ne pas mourir pour Yahya Sinwar » et de « se rendre maintenant » aux forces de Tsahal.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 364 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 137 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités