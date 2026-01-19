Israël en guerre : Betsalel Smotrich fustige le « conseil de la paix » de Donald Trump pour Gaza

Lors d’une cérémonie inaugurant l’établissement de l’implantation de Yatziv dans le Gush Etzion, en Judée-Samarie, le ministre israélien de la Finance, Betsalel Smotrich, a critiqué le plan du président américain Donald Trump concernant Gaza et a appelé Israël à prendre le contrôle de la bande de Gaza et à imposer un régime militaire.

L’attaque virulente de Betsalel Smotrich fait suite à la publication de la composition du Conseil de la paix et du Conseil exécutif de Gaza, qui comprend des représentants de la Turquie et du Qatar.

« Nous devons lui expliquer que son plan est néfaste pour l’État d’Israël et l’annuler. Gaza nous appartient, et son avenir aura une incidence plus importante sur le nôtre que celui de quiconque. C’est pourquoi nous assumons la responsabilité de ce qui s’y passe, nous imposons l’autorité militaire et nous menons à bien notre mission« , a affirmé Betsalel Smotrich.

Le ministre israélien a remercié Donald Trump pour son soutien à Israël et ses efforts pour aider à la libération des otages, mais a déclaré que le plan du président américain pour Gaza devrait être annulé.

« Erdogan, c’est Sinwar. Le Qatar, c’est le Hamas. Il n’y a aucune différence. L’idée qu’on puisse fuir Gaza et qu’il en résultera quelque chose de positif est déconnectée de la réalité, et cela devient chaque jour plus évident lorsqu’on examine les personnes nommées aux instances censées gouverner Gaza. Il nous a fallu 19 ans pour retourner à Gush Etzion, 20 ans pour atteindre le nord de la Samarie. Je n’ai pas l’intention d’attendre encore 20 ans pour retourner à Gaza. Nous avons erré pendant 40 ans dans le désert, et non en Terre d’Israël« , a également fustigé Betsalel Smotrich.

Ces derniers jours, Donald Trump aurait invité plusieurs dirigeants mondiaux à rejoindre le Conseil de la paix, notamment ceux de la Turquie, de l’Égypte, de l’Argentine, du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Australie, de l’Albanie et du Bahreïn. Ce matin, le Kremlin a annoncé que le président américain avait invité Vladimir Poutine à rejoindre le Conseil de la paix.

« La composition du Conseil sera annoncée prochainement, mais je peux affirmer avec certitude qu’il s’agira de l’instance la plus importante et la plus prestigieuse jamais créée », a déclaré le président américain au sujet de cette nouvelle initiative.

Par ailleurs, la chaîne de télévision israélienne N12 a informé samedi qu’Israël n’a pas été informé à l’avance de la présence de responsables qataris et turcs au sein du Conseil de paix de Gaza.

« Nous n’avons pas informé Benjamin Netanyahu à l’avance de la composition du comité exécutif. Il ne s’attendait pas à ce que des représentants de la Turquie et du Qatar y figurent, mais Gaza est désormais notre affaire, pas la sienne », ont déclaré des responsables américains à N12.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’État hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités