Israël en guerre : des victimes du 7 octobre veulent que l’UNRWA soit placée sur la liste des organisations terroristes

Le centre juridique israélien Shurat Hadin, qui représente une dizaine de victimes des massacres du 7 octobre, a lancé une initiative visant à déclarer l’UNRWA (L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) comme une organisation terroriste.

« Il est désormais clair pour tout le monde que l’UNRWA a ouvert ses portes aux terroristes du Hamas d’une manière sans précédent. Sous l’apparence d’une organisation humanitaire qui perpétue un récit historique faux et dangereux, ils sont eux-mêmes devenus le quartier général d’une organisation terroriste, dont certains employés ont assassiné de leurs propres mains des juifs innocents« , a déclaré l’avocate Nitsana Darshan-Leitner, la présidente de Shurat Hadin.

Le centre juridique israélien affirme qu’il existe une base juridique solide pour désigner l’UNRWA comme une organisation terroriste. Shurat Hadin a d’ailleurs transmis à Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense, un dossier, composé d’argumentaires s’étendant sur huit pages. Si le ministre israélien de la Défense accepte les arguments émis par Shurat Hadin, il pourrait exercer son autorité pour déclarer l’UNRWA organisation terroriste, mais il serait soumis aux services de recommandation en matière de sécurité du Shin Bet.

Nitsana Darshan-Leitner a également ajouté que « cette désignation est une nécessité du moment afin d’éviter les prochaines victimes de la violence terroriste et d’accélérer l’effondrement du pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza« .

L’UNRWA est dans la tourmente depuis qu’elle a annoncé, il y a plus de deux semaines, s’être séparée de « plusieurs » de ces employés accusés par les autorités israéliennes d’être impliqués dans les massacres du Hamas contre Israël, le 7 octobre.

Suite à cette annonce, plusieurs pays dont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Canada et l’Australie ont suspendu temporairement leur financement à l’UNRWA.

Récemment, les forces de Tsahal ont dévoilé l’existence d’un centre de commandement du Hamas situé dans les tunnels du Hamas sous le siège de l’UNRWA à Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités