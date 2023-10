Israël en guerre : l’armée israélienne découvre avec horreur le massacre du kibboutz de Kfar Aza ou 40 bébés ont été décapités

L’armée israélienne a fait une découverte macabre dans le kibboutz de Kfar Aza situé dans le sud du pays, ou des femmes et des enfants ont été sauvagement assassinés, dont 40 bébés décapités par des terroristes du Hamas lors de l’attaque barbare de samedi qui a eu lieu sur le sol israélien.

Tsahal qui a également ramassé les corps des victimes, a laissé la presse étrangère visité le site. Maël Benoliel, reporter à I24NEWS a témoigné sur la chaine de télévision franco-israélienne, en décrivant les actes innommables du Hamas, qui rappelle les images d’horreurs de la Shoah.

« Ici ce sont des dizaines de personnes qui ont été tuées, des dizaines de maisons qui ont été brûlées avec leurs habitants à l’intérieur. L’armée est en train de sortir les corps des maisons. Des femmes et des enfants ont eu la tête coupée. L’odeur de la mort est partout« , a témoigné Mael Benoliel.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu samedi. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné plus de 1000 civils et militaires israéliens dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi 2800 blessés. Plus de 100 civils israéliens dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités