Israël en guerre : le Hamas rejette la clause de désarmement prévue dans le plan de paix de Donald Trump

Al Jazeera a informé hier soir que le Hamas a rejeté la clause du plan de paix pour Gaza du président américain Donald Trump concernant son désarmement, affirmant qu’elle ne faisait pas partie des négociations initiales.

« Aucune clause relative au désarmement de la résistance n’a été abordée lors des négociations de Charm el-Cheikh. Il est inacceptable qu’on nous impose le choix entre la mort et la reddition« , a déclaré Oussama Hamdan, haut responsable du Hamas, au média qatari.

Par ailleurs, le Wall Street Journal a affirmé aujourd’hui que le refus du Hamas de se désarmer maintiendrait le groupe terroriste en violation continue du nouvel accord-cadre sur Gaza et pourrait bloquer la reconstruction et d’autres avantages promis dans le cadre du plan de paix de Donald Trump.

Le journal américain ajoute que « la deuxième phase de la stratégie de Donald Trump n’apporte aucun changement réel sur le terrain parce que le Hamas refuse d’honorer ses engagements, l’administration devra faire preuve de ‘courage’ pour se retirer de l’accord plutôt que de répéter les processus de paix du passé qui se sont poursuivis malgré des violations systématiques« .

Ces informations interviennent après que le Conseil de sécurité de l’ONU a voté hier soir en faveur du plan de paix de Trump pour Gaza et d’un mandat de l’ONU visant à établir la Force internationale de stabilisation (FIS), qui devrait être déployée dans la bande de Gaza.

Auparavant, Le Hamas avait d’ailleurs rejeté l’adoption de la résolution par le Conseil de sécurité de l’ONU, affirmant qu’elle ne répondait pas aux droits et aux demandes des Palestiniens et qu’elle cherchait à imposer une tutelle internationale sur la bande de Gaza, ce à quoi s’opposent les palestiniens et les « factions de résistance ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 3 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités