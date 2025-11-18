Judée-Samarie : un attentat à la voiture bélier et à l’arme blanche au carrefour de Gush Etzion, provoque la mort d’une personne et fait trois blessés

Une personne a été tuée et trois autres ont été blessées lors d’une attaque à la voiture bélier et à l’arme blanche au carrefour de Gush Etzion, en Judée-Samarie, qui a eu lieu cet après-midi.

Le Magen David Adom a informé qu’une femme d’une quarantaine d’années a été grièvement blessée, et deux autres personnes, une trentenaire et une adolescente de 15 ans, ont été légèrement blessées lors de l’attaque. L’état de santé de ces deux dernières personnes s’est depuis amélioré.

Selon le déroulé des faits, deux terroristes sont arrivés en véhicule au carrefour de Gush Etzion, ont foncé sur des civils qui se trouvaient à proximité, puis sont sortis de leur voiture et ont tenté de poignarder les personnes présentes dans les environs.

Les deux terroristes ont ensuite été éliminés par deux soldats réservistes de Tsahal qui se trouvaient par hasard dans les environs.

Le ministère palestinien de la Santé a révélé le nom des deux assaillants : Ibrahim Imran al-Atrash, 18 ans, originaire d’Hébron, et de Walid Muhammad Khalil Sabarneh, 18 ans, originaire de Beit Umma.

Le Jihad islamique palestinien a revendiqué l’attentat et félicité les terroristes sur les réseaux sociaux. Il a également appelé les palestiniens à intensifier leurs attaques contre les civils israéliens.

Le Hamas a également salué l’attentat, qualifiant l’attaque terroriste de « réponse naturelle » aux « tentatives d’Israël d’éliminer la cause palestinienne ».

Eliran COHEN pour Israel Actualités