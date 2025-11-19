Israël en guerre : Steve Witkoff devrait rencontrer aujourd’hui les dirigeants du Hamas pour discuter du plan de paix de Donald Trump pour Gaza

Le chef du Hamas,

Khalil al-Hayya,

devrait assister à la réunion.

Un responsable du groupe terroriste palestinien a déclaré à A-Sharq que le mouvement islamique prendrait en compte les plans de l’administration américaine concernant la mise en œuvre de l’accord de Donald Trump.

La chaîne saoudienne affirme également que durant la réunion, Le Hamas aurait l’intention de présenter ses propres propositions quant à la mise en œuvre concrète de l’accord. Parmi les points abordés figureront la reconstruction de la bande de Gaza, le retrait total de Tsahal et la création d’une nouvelle force politique à Gaza.

Cette décision intervient après que le Hamas a rejeté la clause du plan de paix de Trump pour Gaza concernant son désarmement, affirmant qu’elle ne faisait pas partie des négociations initiales.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 3 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités