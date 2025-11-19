Israël en guerre : la rencontre entre Steve Witkoff et les dirigeants du Hamas aurait été annulée suite à la pression d’Israël
Le média libanais Al Mayadeen, qui se base sur les dires de sources palestiniennes, a informé que la réunion en Turquie entre l’envoyé du président américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, et les dirigeant du Hamas, a été annulée en raison des pressions israéliennes.
Plus tôt ce matin, la chaîne saoudienne A-Sharq a révélé que Steve Witkoff pourrait rencontrer les dirigeants du Hamas à Istanbul aujourd’hui, pour discuter de la suite du plan de paix de Donald Trump pour la bande de Gaza.
Ces informations interviennent après que le Hamas a rejeté la clause du plan de paix de Trump pour Gaza concernant son désarmement, affirmant qu’elle ne faisait pas partie des négociations initiales.
L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.
L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 3 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.
Eliran COHEN pour Israel Actualités