Israël en guerre : la rencontre entre Steve Witkoff et les dirigeants du Hamas aurait été annulée suite à la pression d’Israël

Le média libanais Al Mayadeen, qui se base sur les dires de sources palestiniennes, a informé que la réunion en Turquie entre l’envoyé du président américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, et les dirigeant du Hamas, a été annulée en raison des pressions israéliennes.

Plus tôt ce matin, la chaîne saoudienne A-Sharq a révélé que Steve Witkoff pourrait rencontrer les dirigeants du Hamas à Istanbul aujourd’hui, pour discuter de la suite du plan de paix de Donald Trump pour la bande de Gaza.