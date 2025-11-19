Israël en guerre : les forces de Tsahal ciblent un haut responsable terroriste du Hamas lors d’une frappe sur la ville de Gaza, suite à une attaque contre des troupes israéliennes à Khan Yunès

L’armée israélienne a ciblé un haut responsable terroriste du Hamas lors d’une frappe sur un bâtiment du quartier de Zeitoun, dans la ville de Gaza. Selon les informations du Jerusalem Post, on ignore encore si la cible de l’attaque a été tuée.

Tsahal a précisé qu’avant les frappes, plusieurs terroristes avaient ouvert le feu sur la zone où opéraient des soldats de Tsahal à Khan Yunès, au sud de Gaza. En représailles, les forces aériennes israéliennes ont mené des frappes contre des cibles terroristes du Hamas dans toute la bande de Gaza.

Ces dernières semaines, l’armée israélienne a signalé de nombreux cas de terroristes s’approchant de positions au-delà de la Ligne jaune et étant pris pour cible.

Tsahal a souligné à plusieurs reprises que le cessez-le-feu n’empêche pas d’agir contre les menaces imminentes qui pèsent sur les soldats ou les civils israéliens.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 3 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités