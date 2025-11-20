Israël en guerre : Tsahal affirme que le Hamas détourne des fonds d’une ONG pour financer sa branche militaire

La direction du renseignement de l’armée israélienne a révélé aujourd’hui que le Hamas a utilisé l’organisation caritative palestinienne « Qawafel al-Khair » pour acheminer des dons à sa branche militaire, notamment des subventions, un soutien à la construction et une aide logistique aux terroristes.

La direction du renseignement de Tsahal s’appuie sur des documents récupérés par les soldats israéliens dans la bande de Gaza. Ces documents, analysés par une unité de renseignement militaire, détaillent des réunions organisées en 2023 entre le Hamas et plusieurs ONG, avec Qawafel al-Khair au centre.

La direction a précisé que les documents montrent que des fonds étiquetés comme humanitaires ont été utilisés pour renforcer les capacités des brigades Al-Qassam. Le Hamas aurait utilisé les fonds de l’association humanitaire pour créer sa division de formation et distribuer des milliers de colis alimentaires aux membres de sa branche militaire.

Par ailleurs, un autre document obtenu par Tsahal documente également la démarche du Hamas auprès de « Qawafel al-Khair » pour demander un soutien économique pour l’un de ses agents.

L’ONG « Qawafel al-Khair » promet de fournir de la nourriture et de l’aide aux palestiniens touchés par le « siège » de Gaza et la guerre déclenchée par le Hamas il y a plus de deux ans. Les donateurs ont la possibilité de parrainer un orphelin de Gaza, une tente, des colis alimentaires, de l’eau et des vêtements pour enfants.

Auparavant, l’association britannique UK Lawyers for Israel avait d’ailleurs informé que l’organisation caritative a été initialement créée par deux terroristes du Hamas : Mansour Rayan et Ali Al-Mughrabi, qui ont tous les deux été libérés dans le cadre de l’accord Gilad Shalit en 2011.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 3 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités