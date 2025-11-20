Israël en guerre : selon des responsables israéliens, l’Iran coordonnerait ses efforts avec le Hamas et le Hezbollah pour reconstruire un « axe de résistance »

Le groupe terroriste palestinien serait à la recherche d’opportunités opérationnelles pour lancer une attaque surprise et limitée contre des unités de Tsahal dans la bande de Gaza.

Parallèlement, les responsables israéliens ont averti qu’a

u Liban, le Hamas et le Hezbollah

, avec le financement et les encouragements de l’Iran, s’efforcent de rétablir leur infrastructure terroriste, de faire passer clandestinement des armes dans le sud du Liban et la Bekaa, de recruter de nouveaux agents et d’intensifier leur entraînement en vue d’une future offensive contre Israël.

Ces informations inquiétantes interviennent après une opération de Tsahal qui a eu lieu hier dans le nord de Gaza, et qui a permis l’élimination du commandant du bataillon Zeitoun du Hamas, suite à une attaque des terroristes du Hamas contre les troupes israéliennes en place dans l’enclave palestinienne.

Ces informations coïncident aussi avec la série de frappes récentes des forces de Tsahal au sud du Liban dans le but de mettre en péril la reconstruction militaire du Hezbollah.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 3 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités