Israël en guerre : selon des responsables israéliens, l’Iran coordonnerait ses efforts avec le Hamas et le Hezbollah pour reconstruire un « axe de résistance »
Des responsables de la Défense israélienne ont indiqué aujourd’hui au Jerusalem Post que le Hamas coordonne étroitement ses actions avec le Hezbollah et l’Iran pour relancer et reconstruire « l’axe de la résistance », tandis que Tsahal intensifie ses frappes à Gaza et dans le sud du Liban.
Par ailleurs, des sources du Commandement Sud ont déclaré au Jerusalem Post que la branche militaire du Hamas reconstitue ses forces depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, en collectant des renseignements, en recrutant et en formant des agents, et en se préparant à une escalade.
Ces informations inquiétantes interviennent après une opération de Tsahal qui a eu lieu hier dans le nord de Gaza, et qui a permis l’élimination du commandant du bataillon Zeitoun du Hamas, suite à une attaque des terroristes du Hamas contre les troupes israéliennes en place dans l’enclave palestinienne.
Ces informations coïncident aussi avec la série de frappes récentes des forces de Tsahal au sud du Liban dans le but de mettre en péril la reconstruction militaire du Hezbollah.
L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.
L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 3 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.
Eliran COHEN pour Israel Actualités