Israël en guerre : les forces de Tsahal éliminent cinq terroristes sortis d’un tunnel à Rafah au-delà de la ligne jaune

L’armée israélienne a annoncé ce matin que les combattants de Tsahal ont tué cinq terroristes qui avaient émergé d’un tunnel dans l’est de Rafah, au sud de Gaza et à l’est de la Ligne jaune.

Tsahal précise que les hommes armés se sont approchés des troupes déployées dans le sud de Gaza et ont constitué une menace immédiate. L’armée de l’air israélienne a ensuite frappé les terroristes peu après leur identification près de la frontière du cessez-le-feu.

Par ailleurs, selon les informations de la radio de l’armée israélienne, Tsahal estime avec une forte probabilité que ces terroristes tués faisaient partie des quelque 200 terroristes qui restent dans la « poche terroriste » piégée dans le système de tunnels à l’est de Rafah, derrière la ligne jaune.

Ces dernières semaines, l’armée israélienne a signalé de nombreux cas de terroristes s’approchant de positions au-delà de la Ligne jaune et étant pris pour cible.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 3 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités