Israël en guerre : les forces de Tsahal éliminent trois terroristes qui ont tenté de franchir la Ligne jaune dans le sud de Gaza

L’armée israélienne a annoncé ce matin, dans un communiqué, que lors de deux incidents distincts survenus à Khan Yunès, au sud de la bande de Gaza, les soldats israéliens ont éliminé trois terroristes alors qu’ils tentaient de franchir la Ligne jaune et d’approcher les troupes stationnées dans la zone.

Lors du premier incident, les forces de Tsahal ont indiqué avoir identifié un terroriste ayant franchi la Ligne jaune dans la région de Khan Yunès. Constatant que le terroriste s’approchait des troupes et représentait une menace pour les forces, les combattants israéliens l’ont éliminé.

Lors du second incident, l’armée israélienne a identifié deux terroristes qui tentaient de franchir la Ligne jaune dans une zone non précisée. Ces terroristes ont également été éliminés.

Ces dernières semaines, Tsahal a signalé de nombreux cas de terroristes s’approchant de positions au-delà de la Ligne jaune et étant pris pour cible.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 3 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités