Israël en guerre : la dépouille d’un otage israélien détenu par le Jihad islamique palestinien, aurait été découvert dans le centre de Gaza

La chaîne de télévision qatarie Al-Jazeera a informé aujourd’hui que la dépouille de l’un des trois derniers otages a été retrouvée au nord du camp de réfugiés de Nuseirat, situé au centre de la bande de Gaza.

Le média qatari a précisé que cet otage était détenu dans l’enclave palestinienne par le Jihad islamique palestinien.

Les otages restants à Gaza sont le ressortissant thaïlandais Sudthisak Rinthalak, le sergent-major Ran Gvili et Dror Or.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 3 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités