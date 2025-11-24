Israël en guerre : la Fondation humanitaire de Gaza met fin à ses activités dans l’enclave palestinienne

La Fondation humanitaire de Gaza (GHF) a annoncé aujourd’hui dans un communiqué la fin de ses opérations dans la bande de Gaza. L’ONG a précisé qu’elle transférait son travail à d’autres agences humanitaires.

« Dès le départ, l’objectif de GHF était de répondre à un besoin urgent, de prouver qu’une nouvelle approche pouvait réussir là où d’autres avaient échoué, et de partager ce succès avec la communauté internationale. Grâce à la création du Centre de coordination civilo-militaire (CMCC) et à un engagement renouvelé de la communauté humanitaire internationale, GHF estime que ce moment est enfin arrivé », a déclaré John Acree, directeur exécutif de GHF dans le communiqué.

L’organisation humanitaire soutenue par les États-Unis a également informé avoir distribué plus de 187 millions de repas gratuits aux civils gazaouis au cours de sa mission.

Au cours de cette mission dans la bande de Gaza, GHF a aussi déclaré dans son communiqué, avoir « fourni 1,1 million de paquets d’aliments complémentaires prêts à l’emploi (RUSF) pour les enfants malnutris, s’est associé aux équipes médicales de Samaritan’s Purse pour fournir des soins sur place aux mères et aux nourrissons, et a exploité des voies de distribution dédiées pour donner la priorité aux femmes, aux enfants et aux personnes âgées« .

En outre, la Fondation humanitaire de Gaza a affirmé qu’il s’agissait d’une « opération humanitaire record qui a permis de garantir que l’aide alimentaire parvienne aux familles palestiniennes en toute sécurité et sans être détournée vers le Hamas ou d’autres entités ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 3 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités